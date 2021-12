Prozess gegen Ghislaine Maxwell : Vertraute von Jeffrey Epstein soll bei Missbrauch von jungen Frauen und Mädchen geholfen haben

Die Anwälte Maxwells haben vor Gericht das Argument vertreten, ihre Mandantin sei nach dem Suizid Epsteins im Gefängnis im August 2019 zum Sündenbock gemacht worden. Foto: AFP/JOHANNES EISELE

New York Maxwell soll genau gewusst haben was sie tat und immer wieder nach dem gleichen Muster vorgegangen sein. So sieht es die Staatsanwaltschaft in den Schlussplädoyers. Sie wirft der Tochter des britischen Medienmoguls Robert Maxwell vor, über Jahre Minderjährige „rekrutiert“ zu haben, die dann von Multimillionär Jeffrey Epstein sexuell missbraucht wurden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Anklägerin hat die frühere Epstein-Vertraute Ghislaine Maxwell im Missbrauchsprozess als gefährliche Sexualstraftäterin beschrieben. Maxwell sei eine gefährliche und raffinierte Sexualstraftäterin, die jungen Mädchen „tiefen und dauerhaften Schaden“ zugefügt habe, indem sie sie für den Missbrauch durch den Multimillionär Jeffrey Epstein rekrutierte, sagte die Anklägerin Alison Moe vor Geschworenen am Montag während der Schlussplädoyers.

Moe erklärte, Epstein hätte die Jugendlichen nicht mehr als ein Jahrzehnt lang ohne die Hilfe Maxwells ausbeuten können, die sie als „Dame des Hauses“ beschrieb, während Epstein Mädchen in einer New Yorker Villa, auf einem Anwesen in Florida und auf einer Ranch in New Mexico missbrauchte. „Ghislaine Maxwell war gefährlich“, sagte sie. „Maxwell und Epstein verübten entsetzliche Verbrechen.“

Moe sagte, Maxwell sei eine raffinierte Sexualstraftäterin gewesen, die genau gewusst habe, was sie tue. Sie sei immer wieder nach dem selben Muster vorgegangen und habe ihre Opfer manipuliert. „Es ist an der Zeit, sie zur Rechenschaft zu ziehen“, sagte sie.

Ihr Schlussplädoyer fiel in die vierte Woche eines Verfahrens, das zunächst auf sechs Wochen angesetzt war. Ihm sollten Argumente der Verteidigung Maxwells folgen. Die Anwälte Maxwells haben vor Gericht das Argument vertreten, ihre Mandantin sei nach dem Suizid Epsteins im Gefängnis im August 2019 zum Sündenbock gemacht worden.

Maxwell sitzt seit ihrer Festnahme im Juli des Jahres 2020 im Gefängnis. Richterin Alison J. Nathan lehnte eine Freilassung auf Kaution mehrfach ab. In dem Prozess sagten zwei Dutzend Zeugen der Anklage aus, darunter vier Frauen, die nach eigenen Angaben als Teenager von Epstein mit Unterstützung Maxwells missbraucht wurden.

Eine zweitägige Präsentation der Verteidigung enthielt Aussagen früherer Epstein-Angestellter, die in hohen Tönen von Maxwell sprachen. Sie enthielt zudem die Aussage eines Gedächtnis-Experten, der erklärte, Erinnerungen seien mit dem Ablaufen von Zeit besonders anfällig für Verfälschungen.

(mcv/dpa/AFP)