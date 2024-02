Angeklagte sind verhandlungsfähig Prozess gegen Sektenführer in Kenia

Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten Mord in mehr als 340 Fällen vor, darunter an 191 Kindern. Der selbst ernannte Sektenführer hatte mit seinen Anhängern im Waldgebiet Shakahola in der Region Malindi an der Ostküste gelebt und den Gläubigen aufgetragen, durch Hungern „Jesus näherzukommen“.