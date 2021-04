Wegen Zeichnungen des weiblichen Körpers : Prozess gegen LGBT-Aktivistin beginnt in Russland

Prozess gegen LGBT-Aktivistin beginnt in Russland

Moskau Weil sie künstlerische Darstellungen des weiblichen Körpers in den sozialen Medien teilte, wird der 27-jährigen Künstlerin Julia Zwetkowa Verbreitung von Pornografie vorgeworfen. Ihr drohen bis zu sechs Jahre Haft.

Vor einem russischen Gericht hat am Montag der Prozess gegen die Feministin und Künstlerin Julia Zwetkowa begonnen. Der 27-Jährigen wird die Herstellung und Verbreitung von pornografischem Material vorgeworfen, weil sie künstlerische Darstellungen des weiblichen Körpers in den sozialen Medien teilte. Bei einer Verurteilung drohen ihr bis zu sechs Jahre Haft.

Zwetkowas Anwalt erklärte nach der ersten Anhörung in Komsomolsk am Amur, seine Mandantin beteuere ihre Unschuld und die Verteidigung werde das vor Gericht beweisen. Die Vorwürfe gegen die Aktivistin beziehen sich offenbar auf ihre Gruppe beim populären sozialen Netzwerk VKontakte, in der bunte Zeichnungen von Vaginas gepostet wurden. Details über die Anschuldigungen gegen sie darf Zwetkowa nicht nennen.