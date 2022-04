Prozess gegen Johnny Depp : Psychologin attestiert Amber Heard Persönlichkeitsstörungen

Fairfax Im Zivilprozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard hat eine Psychologin zum psychischen Zustand der Ex-Frau des Schauspielers ausgesagt. Sie attestiert Amber Heard zwei Persönlichkeitsstörungen.

Heard leide an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung sowie an einer histrionischen Persönlichkeitsstörung, erklärte Dr. Shannon Curry im Zeugenstand vor dem Gericht in Fairfax im US-Staat Virginia. Zu dieser Diagnose sei sie nach einer zwölf Stunden langen Befragung von Heard gelangt, auch Gutachten über psychische Verfassung habe sie ausgewertet.