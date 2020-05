Demonstranten stehen mit einem Plakat mit der Aufschrift «Justice for Floyd» («Gerechtigkeit für Floyd» vor einem brennenden Gebäude des 3. Bezirks der Polizei von Minneapolis während der Proteste nach dem Tod von George Floyd, der in Folge einer brutalen Festnahme durch einen Polizisten in Minneapolis starb. Ein weißer Polizist hatte bei der Festnahme lange auf dem Hals des Afroamerikaners gekniet, welcher mehrmals darauf aufmerksam machte, dass er nicht atmen könne.