Walfangort Taiji Proteste begleiten Beginn der Jagdsaison auf Delfine in Japan

Begleitet von protestierenden Tierschützern hat in Japan die Jagdsaison auf Delfine begonnen. Im Walfangort Taiji fand sich am Freitag eine Gruppe japanischer Aktivisten an der Bucht des Ortes ein - zusammen mit dem weltweit bekanntesten Gegner der Delfinjäger, dem Amerikaner Richard O'Barry. Auf Transparenten forderten sie, das „Schlachten“ und die Treibjagd auf die Meeressäuger in Taiji zu beenden.