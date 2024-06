Protest gegen Steuererhöhung Demonstranten stürmen Parlament in Kenia – mehrere Tote

Die Regierung hat bereits einige Zugeständnisse gemacht und versprochen, die geplanten neuen Steuern auf Brot, Speiseöl, Autobesitz und Finanztransaktionen zu streichen. Doch das reichte nicht aus, um die Demonstranten zufriedenzustellen. In Nairobi skandierten die Menschen „Ruto muss weg“. Schon in der vergangenen Woche hat es Proteste gegeben. Dabei gewann eine von Jugendlichen angeführte Online-Bewegung an Schwung. Noch am Sonntag lobte Ruto die Demonstranten und erklärte, sie seien friedlich gewesen und die Regierung werde mit ihnen über das weitere Vorgehen sprechen. Die Opposition weigerte sich, an der Abstimmung im Parlament teilzunehmen.