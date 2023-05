Privatflug zur ISS Erstmals Frau aus Saudi-Arabien auf privater Mission im All

Mit einer Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX sind eine Stammzellenforscherin und ein Luftwaffenpilot aus Saudi-Arabien in Richtung der Internationalen Raumstation (ISS) gestartet. Die Forscherin Rajjanah Barnaui ist die erste Frau aus dem Königreich, die an einem Flug ins All teilnimmt. Sie und der Luftwaffenpilot Ali al-Karni sind zudem die ersten Vertreter ihres Landes seit 1985, die dies tun. Damals war ein saudischer Prinz an Bord der Raumfähre Discovery im Rahmen des Nasa-Raumfahrtprogramms zu einem Weltraumflug gestartet.