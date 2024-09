„Es war so schön“ Prinzessin Märtha Louise gibt Schamanen ihr Ja-Wort am Fjord

„Es war so rührend. Es war so schön“, sagte Märtha Louise über die Trauung, bei der sie in ihrem weißen Brautkleid auf dem Weg zum Altar von ihrer ältesten Tochter Maud Angelica Behn (21) begleitet wurde. „Ich habe so oft geweint“, berichtete Verrett, der Smoking trug und nach der Eheschließung nun Mitglied der Königsfamilie ist, ohne jedoch einen Titel zu erhalten. „Es war phänomenal.“ Es sei atemberaubend gewesen, Märtha Louise zum ersten Mal in ihrem Kleid zu sehen.