Bilder vom Prinzen Dafür gab es von Prinz William im Schloss Windsor einen Orden

Nach einer mehrwöchigen Pause wegen einer OP seiner Frau Kate nimmt Prinz William jetzt erstmals wieder öffentliche Auftritte wahr. Am Mittwoch überreicht er im Schloss Windsor Bürgern Auszeichnungen für besonderes Engagement. Damit vertritt er seinen Vater, den an Krebs erkrankten König Charles.

Ellen Convery, ehemalige Fußballerin, bekommt den „Commander of the Order of the British Empire“ überreicht.