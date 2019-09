„Ein Rennen, das wir verlieren“ : Prinz Harry pocht auf wissenschaftliche Argumente in der Klimadebatte

Prinz Harry pocht auf wissenschaftliche Argumente in der Klimadebatte

Der britische Prinz Harry, Herzog von Sussex, hilft am vierten Tag seiner Afrikareise Schülern, Bäume im Chobe Tree Reservat in Botswana zu pflanzen.

Chobe-Nationalpark/Botsuana Der britische Kronprinz spricht sich während seines Afrikaaufenthaltes für die Klimademos von Fridays for Future und die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg aus.

Der britische Prinz Harry hat auf die Bedeutung des Klimawandels aufmerksam gemacht. „Niemand kann die Wissenschaft leugnen“, was den Klimawandel angehe, sagte Harry am Donnerstag bei einem Besuch in Botsuana. Er verwies auf die Schülerdemonstrationen gegen die Klimapolitik, die von der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg angestoßen wurden. „Es ist ein Wettrennen gegen die Zeit und eines, das wir verlieren“, sagte Harry.