„Abstoßend“ : Prinz Andrew bestreitet Verwicklung in Epstein-Skandal

Prinz Andrew bestreitet Verwicklung in Epstein-Skandal

London Der britische Prinz Andrew hat jegliche Verwicklung in den Missbrauchsskandal um den verstorbenen US-Milliardär Jeffrey Epstein zurückgewiesen. Andrew sei erschüttert über die Vorwürfe gegen seinen früheren Freund Epstein.

Die Erklärung des Königshauses war offenbar eine Reaktion auf ein Video vom 6. Dezember 2010, das die Zeitung „Mail on Sunday“ veröffentlicht hatte. Darin ist zu sehen, wie sich Andrew in der New Yorker Wohnung von Epstein von einer jungen Frau verabschiedet. Bereits zwei Jahre zuvor war Epstein wegen Prostitution mit einer Minderjährigen verurteilt worden.