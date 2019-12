Mit 2,5 Promille zur Trauerfeier : Priester in Polen fährt volltrunken zu Beerdigung

Priester in Polen fährt volltrunken zu Beerdigung

Ein Priester in Polen ist volltrunken mit seinem Auto zu einer Beerdigung gefahren. Angehörige riefen die Polizei.

Warschau (dpa) - Der 32-jährige Geistliche erschien laut Nachrichtenagentur PAP alkoholisiert vor dem Haus in einem Dorf in Ermland-Masuren, in dem die Beerdigungszeremonie beginnen sollte.