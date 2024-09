Hochwasser-Alarm in Tschechien So rüstet sich Prag für die Jahrhundert-Flut

Starker Dauerregen hat an vielen Flüssen und Bächen in Tschechien zu Hochwasser-Alarm geführt. Die höchste Warnstufe 3 („Gefährdung“) galt am Samstagmorgen an mehr als 25 Pegelstationen, etwa in Spindleruv Mlyn am Oberlauf der Elbe.