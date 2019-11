Deutscher Botschafter empört : Laden in Prag verkauft Hitler-Gummimasken

Prag In Prag sorgt ein Souvenirladen mit dem Verkauf von Adolf Hitler-Gummimasken für Empörung. Darauf machte am Freitag der deutsche Botschafter in Tschechien, Christoph Israng, aufmerksam.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Propagierung von Ideologien, deren Tätigkeit auf die Unterdrückung der Menschenrechte abzielt, ist in Tschechien strafbar.

🇨🇿Češi za nacistického režimu tolik trpěli. Proč se teď v centru Prahy prodává takový odpad?🇩🇪Die Tschechen haben so unter den Nationalsozialisten gelitten. Warum wird solcher Schund mitten in Prag verkauft? pic.twitter.com/30cED6aLyI — Christoph Israng (@velvyslanec_SRN) 1. November 2019

Das nationalsozialistische Deutschland hatte die damalige Tschechoslowakei mit dem Münchner Viermächteabkommen von 1938 zerschlagen. Wenige Monate später, im März 1939, marschierte die Wehrmacht in Prag ein. Nach unterschiedlichen Angaben wurden 143.000 bis 260.000 tschechoslowakische Juden im Holocaust ermordet.

(felt/dpa)