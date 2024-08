Tödlicher Unfall in Prag Fassadenteil erschlägt Wartenden an Straßenbahnhaltestelle

Warum die Fassadenteile abstürzten, wird noch untersucht. Zum Zeitpunkt des Unglücks tobte in Prag ein heftiger Sturm mit starkem Regen. Die Feuerwehr teilte am Mittwochnachmittag mit, sie habe vorsorglich rund hundert Kilogramm des beschädigten Dachsimses abgetragen. Der Unglücksort liegt an einer von Fußgängern und Straßenbahnen stark frequentierte Straße.