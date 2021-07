Jovenel Moïse getötet : Mutmaßlicher Auftraggeber von Mord an Haitis Präsident festgenommen

Port-au-Prince Nach dem Anschlag auf Haitis Präsidenten Jovenel Moïse hat die Polizei offenbar einen weiteren Drahtzieher festgenomen. Dabei handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen haitianischen Arzt aus Florida, der den Mord offenbar wegen politischen Ambitionen in Auftrag gegeben haben soll.

Haitis Nationalpolizei hat nach eigenen Angaben einen mutmaßlichen Drahtzieher des Mordes am Präsidenten Jovenel Moïse festgenommen. Es handelte sich um einen 63 Jahre alten haitianischen Arzt, der im US-Bundesstaat Florida wohnt, wie Interims-Polizeichef Léon Charles am Sonntag in einem Pressebriefing sagte. Der Mann sei vor kurzem in einem Privatflugzeug nach Haiti gekommen, um die Präsidentschaft an sich zu reißen. Hochrangige Beamte aus den USA, die bei den Ermittlungen helfen sollen, haben sich am Sonntag in Haiti mit Charles sowie mit den Protagonisten des dort brodelnden Machtkampfs getroffen.