500 Meter langes Bauwerk : Längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt in Portugal eingeweiht

Lissabon Portugal hat eine neue Touristenattraktion: Im Norden des Landes wurde eine 516 Meter lange Fußgänger-Hängebrücke eingeweiht. Sie führt in 175 Meter Höhe über die Schlucht des Flusses Paiva.

An der Eröffnungszeremonie der Fußgänger-Hängebrücke über dem Fluss Paiva am Sonntag im Geopark Arouca rund 50 Kilometer südöstlich von Porto nahm unter anderem die Ministerin für Territorialen Zusammenhalt Ana Abrunhosa teil. Nach Angaben des Geoparks und der Bürgermeisterin Aroucas, Margarida Belém, handelt es sich um die längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt.

Die im Mai 2017 im Harz eröffnete „Titan RT“ am Rappbodetal in der Stadt Oberharz am Brocken galt mit einer Länge von 483 Metern kurzzeitig als Spitzenreiterin. Seit Juli 2017 beanspruchte dann aber die 494 Meter lange Brücke „Charles Kuonen“ auf dem Europaweg an der östlichen Talseite des Mattertals in der Schweiz diesen Titel für sich.