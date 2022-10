Wer ist der „schicke Rishi“? : Rishi Sunak – der erste Premier, der reicher ist als der König

London Der neue britische Premierminister Rishi Sunak pflegt sein Image sorgfältig. Der Mann mit dem Spitznamen „Dishy Rishi“, also schicker Rishi, bringt viele Neuheiten mit in das Parlament. Doch was zeichnet den 42-Jährigen aus?

Rishis Sunak, der neue britische Premierminister, bricht viele Rekorde. Nicht nur ist er der erste indisch-stämmige Amtsinhaber, ein praktizierender Hindu, der seinen Treueid zur Queen auf die Bhagavad Gita geschworen hat. Der 42-Jährige ist auch der jüngste Premier seit Lord Liverpool im frühen 19. Jahrhundert. Und er dürfte der erste Regierungschef des Königreichs sein, der reicher ist als der Monarch selbst. Das Privatvermögen von König Charles III. wird auf rund 350 Millionen Pfund geschätzt. Sunak dagegen ist durch seine Heirat mit der indischen Konzernerbin Akshata Murty nach Angaben des „Guardian“ mit geschätzten 730 Millionen Pfund mehr als doppelt so vermögend.

„Dishy Rishi“, also schicker Rishi, wurde schnell sein Spitzname, weil er immer so picobello und wie aus dem Ei gepellt auftritt. Während über Boris Johnson gesagt wurde, dass sein Blondschopf wie mit der Nagelschere geschnitten aussieht, spottet man über Sunak, dass ihm wohl seine Mutter jeden Tag die Haare scheitelt. So viel ist sicher: Er hat seine öffentliches Image sorgfältig gepflegt. Sobald Sunak seinen ersten Ministerposten im Schatzamt innehatte, gab es regelmäßig Fotos auf seinen Instagram-Account zu sehen: Sunak beim Kricketspiel, Sunak im Tempel, Sunak im Pub. Selbst im Hoodie macht er eine gute Figur.

Seine Eltern reisten in den 60er Jahren aus Ostafrika ins Königreich und siedelten sich in Südengland an, wo der Vater als Allgemeinmediziner und die Mutter als Apothekerin arbeitete. Sie schickten ihren ältesten Sohn auf eine der teuersten Privatschulen des Landes, das Winchester College. Gute Noten erlaubten Rishi an der Universität von Oxford zu studieren, wo er seinen Studiengang in Philosophie, Politik und Ökonomie ebenfalls mit einem „First“ abschloss. Zu dieser Zeit war der Überflieger weniger an Politik interessiert, als daran Geld zu verdienen. Nach dem Studium wurde er Investmentbanker bei Goldman Sachs. Seine ersten Millionen verdiente er als Hedgefonds-Manager. Er nahm eine Auszeit, um an der amerikanischen Elite-Uni Stanford 2006 einen weiteren Abschluss zu machen. Dort lernte er seine Frau Akshata Murty kennen.

In die Politik trat Sunak erst 2015 ein, als er als Abgeordneter des Wahlkreises von Richmond ins Unterhaus gewählt wurde. Seine Karriere verlief schnell. Unter Premierministerin Theresa May erklomm er 2018 die unteren Ministerränge und wurde von ihrem Nachfolger Boris Johnson zum „Chief Secretary to the Treasury“, also zum zweiten Mann im Schatzamt ernannt. Nachdem sein Chef Sajid Javid im Februar 2020 als Schatzkanzler zurücktrat, übernahm Sunak den Posten. Während der Corona-Pandemie machte sich der neue Schatzkanzler bei den Briten sehr beliebt, weil er ein Kurzarbeiter-Programm auflegte, dass Millionen Bürgern unter die Arme griff und die Wirtschaft rettete.