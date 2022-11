Verdacht auf Amtsmissbrauch : Polizist nach Ermittlungen wegen Massenpanik tot aufgefunden

Tausende Menschen nehmen in Seoul an einer Kerzenlichtmahnwache für die Opfer der Massenpanik an Halloween teil (Agenturfoto). Foto: dpa/Ahn Young-Joon

Seoul Nach der Massenpanik während einer Halloween-Feier im südkoreanischen Seoul wurden die Sicherheitsvorkehrungen kritisiert. Ein Polizist, der des Amtsmissbrauchs und der Fahrlässigkeit verdächtigt wurde, ist tot.

In Südkorea ist ein leitender Polizeibeamter tot aufgefunden worden, gegen den Ermittlungen wegen der tödlichen Massenpanik vor knapp zwei Wochen bei Halloween-Partys in Seoul liefen. Die Leiche des Polizeikommissars sei am Freitag in seiner Wohnung von einem Angehörigen gefunden worden, berichteten südkoreanische Sender und die nationale Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die Behörden. Die Polizei ging demnach von Suizid aus. Bei der Tragödie Ende Oktober in dem beliebten Vergnügungsviertel Itaewon in der Hauptstadt kamen 156 Menschen ums Leben, etliche Personen wurden verletzt.