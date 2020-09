Revier in Croydon : Polizist in London von Häftling erschossen

Polizist in London von Häftling erschossen

Revier in Croydon

Ein Polizist ist während seines Dienstes in einer Haftanstalt in London von einem Inhaftierten erschossen worden. Foto: dpa/Aaron Chown

London Ein Polizist ist während seines Dienstes in einem Revier in London während der Festnahme eines Verdächtigen erschossen worden. Der Verdächtige schoss danach auf sich selbst.

Ein britischer Polizeibeamter ist während der Festnahme eines Verdächtigen auf einem Revier in London erschossen worden. Die Polizeibehörde der Hauptstadt teilte mit, auf den Polizisten sei kurz nach zwei Uhr morgens am Freitag im Croydon Custody Center im Süden von London geschossen worden. Er sei in einem Krankenhaus für tot erklärt worden. Der 23-jährige Schütze, der festgenommen werden sollte, habe danach auf sich geschossen, berichtet der Guardian. Sein Zustand im Krankenhaus sei kritisch. Laut Behörde wurden keine Polizeiwaffen abgefeuert. Sie leitete Mordermittlungen ein. Die unabhängige Polizeiaufsicht untersuchte auch den Vorfall.