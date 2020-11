Nach Gewalt an schwarzen Mann : Frankreichs Innenminister suspendiert Pariser Polizisten

Nach Gewalt an schwarzen Mann

Um Polizeigewalt hat sich in Frankreich in den vergangen Wochen eine hitzige Debatte entfacht. Foto: dpa/Michel Euler

Paris Seit Wochen diskutiert die französische Öffentlichkeit um Polizeigewalt, viele Menschen protestieren auf den Straßen. Jetzt hat ein Video für Aufsehen gesorgt, auf dem Polizisten offensichtlich ohne Grund auf einen schwarzen Mann einprügeln. Frankreichs Innenminister hat die Polizisten daraufhin suspendiert.

Die Nachrichtenseite Loopsider veröffentlichte am Donnerstag Aufnahmen der Festnahme des Musikproduzenten, von dem nur der Vorname Michel genannt wurde. Drei Polizisten folgten ihm in sein Musikstudio, nachdem sie ihn offenbar ohne Maske auf der Straße gesehen hatten, wie Loopsider berichtete. Die Aufnahmen stammten von einer Überwachungskamera in dem Studio und von Nachbarn, die von draußen filmten. Sie zeigten, wie Polizisten Michel wiederholt schlugen, auch mit einem Knüppel.