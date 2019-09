Neue Polizei-Statistik belegt : Täglich werden 58 Menschen in Südafrika ermordet

Täglich werden 58 Menschen in Südafrika ermordet

In Südafrika stehen Mord und Vergewaltigung auf der Tagesordnung. Foto: dpa/Uncredited

Johannesburg Es sind erschreckende Zahlen, die die südafrikanische Polizei vorgelegt hat. Sie zeigt, dass das Land am Kap der guten Hoffnung in Kriminalität weiterhin versinkt. Täglich werden 58 Menschen ermordet. Auch die Zahl der Vergewaltigungen ist gravierend hoch.

Vor dem Hintergrund anhaltender Proteste gegen die Gewalt im Lande hat Südafrikas Polizei ihre jüngste Statistik vorgelegt. Pro Tag gab es demnach zwischen April 2018 und diesem März knapp 58 Morde sowie 144 Vergewaltigungen und andere Sexualdelikte. „Die Statistik schaut nicht gut aus“, gab Polizeiminister Bheki Cele am Donnerstag bei der Präsentation der Zahlen im Parlament zu.

Die Zahl der Morde habe sich um 3,6 Prozent auf 21 022 Fälle erhöht, die Zahl der angezeigten Vergewaltigungen und Sexual-Strafdelikte um 4,6 Prozent auf 52 420 Fälle. Nicht eingerechnet sind dabei die jüngsten Gewaltausbrüche, die im In- und Ausland zu Protesten geführt haben.

In den vergangenen Wochen hatte mehrere Fälle von Frauenmorden für Empörung gesorgt. Eine Internet-Petition für eine Wiedereinführung der Todesstrafe für Verbrechen an Frauen in Südafrika hatte binnen weniger Stunden Hunderttausende Unterstützer gefunden.