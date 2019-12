Anführer eines Drogenrings : Polizei in Dubai gelingt Festnahme von meistgesuchtem Niederländer

Den Haag Der 41-Jährige soll mit falscher Identität nach Dubai eingereist sein. Gegen den Verdächtigen liegt ein internationaler Haftbefehl wegen Mordes und Drogenschmuggels vor. Was seine Festnahme bedeutet.

Die Polizei in Dubai hat den mutmaßlichen Anführer eines Drogenrings festgenommen, der als der meistgesuchte Mann aus den Niederlanden galt. Der marokkanisch-stämmige Ridouan Taghi sei mit falscher Identität nach Dubai eingereist, teilte die Polizei am Montag mit. Gegen Taghi lag ein internationaler Haftbefehl wegen Mordes und Drogenschmuggels vor.

Der Druck auf die niederländischen Strafverfolgungsbehörden war im September gestiegen, als der Anwalt eines Kronzeugen in einem Prozess gegen Taghi in Amsterdam erschossen aufgefunden worden war. Eine der größten niederländischen Polizeigewerkschaften erklärte damals, der Mord an dem Anwalt zeige, dass die Niederländer "in einem Narco-Staat" lebten.