Festnahme in Amsterdam : Polizei fasst international gesuchten mutmaßlichen Drogenbaron

Amsterdam Ein mutmaßlicher Drogenbaron aus Kanada ist von der Polizei in den Niederlanden festgenommen worden. Der 57-Jährige wurde von Interpol gesucht und soll Teil eines internationalen Verbrecherrings sein.

Der Mann wurde via Interpol mit einem internationalen Haftbefehl gesucht, wie die niederländische und die australische Polizei mitteilten. Der 57-Jährige soll bereits am Freitag festgenommen worden, er sei von „signifikantem Interesse“ für die australischen und weitere Strafverfolgungsbehörden, hieß es in einer Mitteilung der australischen Bundespolizei am Sonntag.