Gegen Festnahme gewehrt : Polizei erschießt Mann vor Grundschule in Alabama

Beamte versammeln sich vor der Walnut Park Elementary School in Gadsden, Alabama, wo ein Mann von der Polizei erschossen wurde. Foto: AP/William Thornton

Gadsden Die Polizei in Alabama hat einen Mann erschossen, der eine Grundschule in Alabama betreten wollte. Der Mann soll sich gegen eine Festnahme gewehrt und versucht haben einen Sicherheitsbeauftragten zu entwaffnen. Offen bleib, warum der Mann in die Schule eindringen wollte.

Der „potenzielle Eindringling“ habe am Donnerstag versucht, mehrere Außentüren des Gebäudes in Gadsden zu öffnen, wo 34 Kinder unterrichtet wurden, teilte Schulbezirksleiter Tony Reddick mit. Die Schuldirektorin habe den Sicherheitsbeauftragten informiert, der einen 32-Jährigen gestellt habe, als dieser gerade in ein Polizeiauto einbrechen wollte.

Der Verdächtige habe sich nach dem Eintreffen weitere Polizisten gegen eine Festnahme gewehrt und versucht, dem Sicherheitsbeauftragten die Waffen wegzunehmen, teilte Reddick weiter mit. Dabei sei der 32-Jährige erschossen worden. Der Sicherheitsbeauftragte habe leichte Verletzungen erlitten, von den Schulkindern sei niemand verletzt. Viele hätten von dem Vorfall gar nichts mitbekommen. Ob der Getötete bewaffnet war, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Ebenfalls offen blieb zunächst, warum er in die Schule und das Polizeiauto eindringen wollte.

(ahar/dpa)