Gebirgsschlag Zwei Bergleute bei Grubenunglück in Polen gestorben

Bei einem Grubenunglück in Polen sind zwei Bergleute gestorben. Nach einem weiteren verschütteten Bergmann werde noch gesucht, teilte der Bergwerksbetreiber PGG am Dienstag mit. Ursache des Unglücks in der Kohlegrube im schlesischen Myslowice-Wesola war demnach ein sogenannter Gebirgsschlag, der sich in den frühen Morgenstunden in 870 Meter Tiefe ereignete. Zu diesem Zeitpunkt waren 15 Bergleute vor Ort. Elf von ihnen konnten abgezogen werden, vier wurden zunächst vermisst.