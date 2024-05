Nach Grubenunglück Weiterer toter Bergmann in Polen geborgen

Einen Tag nach dem Grubenunglück haben Rettungstrupps in Polen einen weiteren verschütteten Bergmann geborgen. Ein Arzt habe den Tod des Mannes festgestellt, sagte eine Sprecherin des Bergwerkbetreibers PGG am Mittwoch. Bereits am Dienstag waren die Retter in dem eingestürzten Stollen auf zwei tote Bergleute gestoßen, ein weiterer konnte verletzt geborgen werden.