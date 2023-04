Kulturkrieg in evangelischer Kirche Diese Reaktionen folgten auf eine Poledance-Show in der Kirche

Einer der Drohbriefe forderte, die Gemeindemitglieder sollten „geköpft“ werden. „Dies ist keine Kirche, es ist ein Cabaret“, hieß es weiter in dem Schreiben. In dem anderen Brief stand über den Priester geschrieben, „sein Kopf muss abgehauen werden, weil er die Schlüssel zu unserer heiligen Kirche an eine tanzende Schlange überreicht hat“.