Polcevera-Viadukt in Genua : Das erste Auto ist über die neue Autobahnbrücke gefahren

Polcevera-Viadukt in Genua

Genua 43 Menschen starben, als im August 2018 der Polcevera-Viadukt in Genua einstürzte. Am Montag ist die neu errichtete Autobahnbrücke erstmals wieder von einem Auto komplett befahren worden.

Wie italienische Medien berichten, überquerte Pietro Salini vom Konsortium WeBuild den nach Plänen von Stararchitekt Renzo Piano errichteten 1067 Meter langen Viadukt. Die ursprüngliche Autobahnbrücke, der Polcevera-Viadukt, war im August 2018 bei einem Unwetter zu einem Drittel eingestürzt; damals kamen 43 Menschen ums Leben. Das Unglück hatte ganz Italien bewegt; an dem Trauergottesdienst nahm die ganze Staatsspitze teil.

Politiker und Unternehmer loben den Neubau als Symbol für Italiens Fähigkeit, große Krisen zu meistern. So zitiert der "Corriere" Salini mit den Worten, das Werk zeuge "von all der Anstrengung und der Leidenschaft dieser Monate". Es zeige zudem, "dass in Italien große Werke geleistet und dass diese schnell erbracht werden können". Ein Termin zur Freigabe der Brücke für den öffentlichen Verkehr steht noch nicht fest. Dem Bericht zufolge müssen noch restliche Arbeiten und Tests vorgenommen werden.