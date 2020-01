Biblische Plage : Milliarden Heuschrecken fallen über Ostafrika her

Plage in Afrika - so sieht ein Schwarm von Millionen von Heuschrecken aus.

Katitika Heuschreckenschwärme mit Dutzenden Kilometern Länge und Breite vertilgen an einem einzigen Tag die Nahrung von Zehntausenden Menschen - die aktuelle Plage bedroht die ohnehin schon fragile Versorgungslage einiger Staaten in Ostafrika.

In Katitika in Kenia mischt sich das Summen von Millionen Heuschrecken mit den verzweifelten Rufen der Bauern und dem Klappern von Töpfen und Pfannen. Der Lärm hält die gefräßigen Insekten kaum davon ab, sich an den Mais- und Bohnenfeldern dieser ländlichen Gemeinde zu weiden. Bei der seit 70 Jahren schlimmsten Plage ziehen Hunderte Millionen Wüstenheuschrecken aus Somalia und Äthiopien nach Kenia. Die Insekten zerstören Acker- und Weideland, so dass der Region Hungersnöte drohen.

„Sogar die Kühe fragen sich, was los ist“, klagt Ndunda Makanga, der stundenlang versucht, die Heuschrecken von seinem Hof zu vertreiben. „Mais, Hirse, Kuhbohnen, sie haben alles gefressen.“ Schon vor dieser Plage waren fast 20 Millionen Menschen in ganz Ostafrika durch periodische Dürren und Überschwemmungen von Hunger bedroht.

Die Vereinten Nationen warnen: Wenn im März der Regen einsetze und weiten Teilen der Region neue Vegetation bringe, könne die Zahl der sich rasant vermehrenden Heuschrecken auf das Fünfhundertfache explodieren, bevor trockeneres Wetter im Juni ihre Verbreitung eindämme. „Wir müssen sofort handeln“, sagt David Phiri von der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO bei einer Geberkonferenz im drei Autostunden entfernten Nairobi.

Umgerechnet rund 63 Millionen Euro werden für die Bekämpfung mit Pestiziden aus der Luft benötigt - laut UN der einzig wirksame Weg. Das könnte insbesondere in Somalia, wo Teile des Landes von der Fundamentalistenmiliz Al-Shabaab kontrolliert werden, schwierig werden.

Die rosaroten Heuschrecken färben ganze Bäume pink und klammern sich wie zitternde Ornamente an die Äste, bevor sie in raschelnden Wolken abheben. Auch Kinder versuchen die fingerlangen Insekten zu vertreiben, schwingen Decken oder rupfen an den Zweigen, um die Tiere abzuschütteln. Manche Einwohner schlagen mit Schaufeln auf sie ein.

In Kenia sind bereits rund 70 000 Hektar Land befallen. Selbst ein kleiner Schwarm der Insekten könne an einem einzigen Tag Essen für 35 000 Menschen vertilgen, rechnet Jens Laerke vom UN-Hilfsbüro in Genf vor. Die Bauern haben Angst, ihr Vieh auf die Weiden zu lassen. Auch ihre Hirse- und Maiskulturen sind gefährdet, doch ausrichten können sie nur wenig.

„Dieser ist riesig“, sagt Kipkoech Tale, Spezialist für Schädlingsbekämpfung im Landwirtschaftsministerium. „Ich spreche von über 20 Schwärmen, die wir besprüht haben. Und es kommen noch mehr.“ Ein Schwarm bestehe aus bis zu 150 Millionen Heuschrecken pro Quadratkilometer Ackerland - das entspricht fast 250 Fußballfeldern. Im Nordosten Kenias ist demnach ein besonders großer Schwarm mit 60 Kilometern Länge und 40 Kilometern Breite unterwegs. Kenia brauche mehr Sprühgeräte, um die vier aktuell eingesetzten Flugzeuge zu ergänzen, so Tale.

Auch dürfe der Nachschub an Pestiziden nicht stocken, betont Francis Kitoo vom Bezirk Kitui im Südosten des Landes. „Die Einheimischen haben wirklich Angst, weil die Heuschrecken alles vertilgen können“, warnt er. „Ich habe noch nie eine solch große Zahl gesehen.“ Die Heuschrecken fressen das Futter fürs Vieh, das den Familien als Lebensgrundlage dient. Vielen Familien reiße dies große Löcher ins Budget, manche fürchten nun, Ausgaben wie Schulgebühren nicht mehr bestreiten zu können.

Doch Kitoos größte Sorge ist der Nachwuchs: „Sie werden Eier legen und eine neue Generation beginnen.“ Der Klimawissenschaftler Abubakr Salih Babiker in Nairobi betont, der Klimawandel habe zu den außergewöhnlich guten Brutbedingungen beigetragen. Die Wüstenheuschrecken wandern mit dem Wind und können an einem einzigen Tag bis zu 150 Kilometer zurücklegen. Sie sehen aus wie kleine Flugzeuge, die träge am Himmel kreuzen.

Jetzt ziehen sie Richtung Uganda und den politisch instabilen Südsudan weiter, wo nach dem Bürgerkrieg fast die Hälfte der Bevölkerung Hunger leidet. Auch Uganda ist bereits in Alarmbereitschaft, das ostafrikanische Binnenland hat seit den 1960er Jahren keine solche Heuschreckenplage mehr erlebt.

Manche Schwärme bewegen sich nach UN-Angaben auch in Richtung des äthiopischen Grabenbruchs, der Kornkammer von Äthiopien, das bei der Bevölkerungszahl in Afrika auf Platz zwei rangiert. „Die Heuschrecken lieben Kohl und Bohnen. Das kann die prekäre Ernährungssituation in der Region bedrohen“, sagt Buni Orissa aus der Region Sidama in Äthiopien. „Die Situation ist sehr schlecht, aber die Bauern kämpfen auf traditionelle Weise dagegen an.“ Auch die FAO kritisiert: „Obwohl riesige Netze, Flammenwerfer, Laser und große Staubsauger vorgeschlagen wurden, werden diese nicht zur Heuschreckenbekämpfung eingesetzt. Oft essen die Menschen und Vögel Heuschrecken, aber normalerweise nicht genug davon, um die Population in großen Gebieten deutlich zu reduzieren.“

Während Bauern verzweifelt auf mehr Hilfe gegen die hartnäckigen Schädlinge hoffen, bietet die zuständige FAO-Beobachtungsstelle wenig Trost. Immerhin offeriert sie Heuschrecken-Rezepte: In Uganda beispielsweise könne man die Insekten braten - mit gehackten Zwiebeln und Curry.

