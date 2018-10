Pittsburgh: Elf Menschen in Synagoge erschossen

Mutmaßlicher Täter festgenommen : Mann erschießt elf Menschen in Synagoge in Pittsburgh

Ein Polizist in Pittsburgh, wo elf Menschen in einer Synagoge erschossen wurden. Foto: AP/Keith Srakocic

Pittsburgh Es ist der tödlichste Angriff auf Juden in der Geschichte der USA: In Pittsburgh hat ein Mann in einer Synagoge elf Menschen erschossen.

Der Täter verwundete am Samstag weitere sechs Personen, bevor Polizisten ihn verletzt festnahmen. Präsident Donald Trump sprach von einem „bösen antisemitischen Angriff“. Es war der tödlichste Angriff auf Juden in der Geschichte der USA, wie die Organisation Anti-Defamation League mitteilte.

Unter der Woche hatte jeder, der die Tree-of-Life-Synagoge betreten wollte, klingeln müssen, doch nicht am Samstag, als die Tür offen stand. Das nutzte der Täter aus und lief, bewaffnet mit einem Gewehr und drei Handfeuerwaffen, während des morgendlichen Gottesdienstes in die Synagoge und begann, zu schießen. Bei einem Schusswechsel mit Polizisten wurde er mehrfach getroffen, überlebte aber. Vier Polizisten waren unter den Verletzten.

Über den mutmaßlichen Täter war zunächst wenig bekannt. Er war offenbar zuvor nicht straffällig geworden, doch es wurde vermutet, dass er sich in sozialen Medien antisemitisch geäußert hatte. Er habe offenbar alleine gehandelt, hieß es von Behörden.

Die Gläubigen seien von einem Bewaffneten nur wegen ihres Glaubens brutal ermordet worden, sagte Bob Jones von der Bundespolizei FBI. Das Motiv des Täters sei aber noch nicht vollständig bekannt. Gegen den Mann wurde in 29 Punkten Anklage erhoben.

Der Angriff begann kurz vor 10 Uhr in Squirrel Hill, einem Wohnviertel mit baumbestandenen Straßen, das sich etwas außerhalb des Zentrums von Pittsburgh befindet. Ein Großteil der in der Metropole ansässigen Juden lebt in dem Stadtteil. Michael Eisenberg, der Ex-Präsident von Tree of Life, sagte, dass die Synagoge nach seiner Kenntnis keine Drohungen erhalten habe.

Trump ordnete an, die Flaggen an Gebäuden der Bundesregierung in den ganzen USA aus Respekt vor den Opfern auf halbmast zu setzen.



Mahnwache mit tausenden Teilnehmern

Am Samstagabend versammelten sich in Pittsburgh Tausende zu einer Mahnwache. Manche machten das politische Klima in den USA für die Tötungen verantwortlich. „Wenn man Hasstiraden speit, handeln Leute danach. Ganz einfach. Und das ist das Ergebnis. Viele Leute tot“, sagte Stephen Cohen, Ko-Präsident der Glaubensgemeinschaft New Light, die einen Teil der Tree-of-Life-Synagoge gemietet hat.

Auf einer Online-Plattform, die von vielen Rechtsextremen genutzt wird, beschimpfte der mutmaßliche Täter kurz vor der Tat die Organisation HIAS, die sich für Flüchtlinge einsetzt und sich auf jüdische Werte beruft. „HIAS will Invasoren hereinbringen, die unsere Leute umbringen. Ich kann nicht rumsitzen und zusehen, wie meine Leute geschlachtet werden. Scheiß auf eure Optik, ich gehe rein“.

Die Tat ereignete sich in einer emotional aufgeladenen Zeit für die USA kurz vor den wichtigen Zwischenwahlen. In den Tagen zuvor hatte noch eine Briefbombenserie das Land in Atem gehalten. Ziel des mutmaßlichen Absenders, eines glühenden Trump-Anhängers aus Florida, waren liberale Kritiker des Präsidenten.

Die Schüsse in Pittsburgh entfachten erneut die Debatte über Waffen in den USA. Trump sagte, dass der Schütze vielleicht gestoppt werden hätte können, wenn die Synagoge einen bewaffneten Wachmann gehabt hätte. „Sie hatten keinen Schutz.“ Der Gouverneur von Pennsylvania, Tom Wolf, sprach von einer „absoluten Tragödie“. Anders als Trump warb der Demokrat aber nicht für strengere Waffengesetze.

