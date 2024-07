Ehemaliger französischer Kaiser Pistolen von Napoleon werden in Frankreich versteigert

Zwei Pistolen, mit denen sich Napoleon Bonaparte einst selbst umbringen wollte, kommen in Frankreich unter den Hammer. Wie das Auktionshaus Osenat am Montag mitteilte, wird der Erlös aus der Versteigerung der mit Gold und Silber verzierten Waffen am kommenden Wochenende südlich von Paris auf bis zu 1,5 Millionen Euro geschätzt. Auf den Pistolen zeigt ein eingraviertes Bild Napoleon in voller kaiserlicher Pracht.