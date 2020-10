In 1800 Metern Höhe über Los Angeles : Piloten wollen fliegenden Menschen mit Raketenrucksack gesehen haben

In 1800 Metern Höhe über Los Angeles

Der Flughafen in Los Angeles zählt zu den größten der Welt (Archivbild). Foto: AFP/MARIO TAMA

Los Angeles Kann das wirklich passiert sein? Piloten einer China-Air-Maschine haben im Luftraum Los Angeles einen Mann gesehen, der in 1800 Metern Höhe mit einem Raketenrucksack unterwegs gewesen sein soll.

Angeblich sei die Person mit dem sogenannten Jetpack in rund 1800 Metern Höhe etwa elf Kilometer nördlich des internationalen Flughafens unterwegs gewesen, teilte die Luftfahrtbehörde FAA am Donnerstag (Ortszeit) mit. Die Besatzung einer China-Airlines-Maschine hatte den ungewöhnlichen Anblick am Mittwochnachmittag gemeldet.