Pilot muss umkehren Pferd an Bord von Flugzeug entlaufen

Wegen eines im Frachtraum entlaufenen Pferds ist ein Flugzeug kurz nach dem Start zum New Yorker Flughafen John F. Kennedy zurückgekehrt. Wie aus Aufnahmen des Funkverkehrs hervorgeht, funkte der Pilot der Frachtmaschine die Fluglotsen in Boston an und erklärte, dass ein Pferd an Bord aus seiner Box entwichen sei. Es sei nicht möglich, das Tier sicher zurück in seine Box zu bringen. „Wir müssen nach New York zurückkehren“, sagt der Pilot in der Aufnahme des Luftverkehrskanals You Can See ATC.