Wissenschaftler aus München dabei: Physik-Nobelpreis geht an drei Teilchenforscher

Der diesjährige Nobelpreis für Physik geht an Pierre Agostini, Ferenc Krausz und Anne L’Huillier. Sie würden für experimentelle Methoden zur Untersuchung der Elektronendynamik in Materie geehrt, teilte das zuständige Gremium des Karolinska-Instituts in Stockholm am Dienstag mit. Krausz arbeitet am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching bei München.