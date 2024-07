Zehntausende fliehen aus Häusern Taifunausläufer töten mindestens 22 Menschen auf den Philippinen

Nach Angeben der Küstenwache saßen mehr als 350 Passagiere, Lastwagenfahrer und Hafenarbeiter in Häfen fest, weil Fähren wegen der rauen See nicht ausfahren konnten. Mitarbeiter der Küstenwache hätten in der südlich von Manila gelegenen Provinz Batangas mehr als 200 Menschen evakuiert, nachdem vom Sturm aufgepeitschte Wellen auf Häuser an der Küste trafen, hieß es.