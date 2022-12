Unwetter soll anhalten Mindestens 25 Tote nach starkem Regen auf den Philippinen

Nach den starken Regenfällen auf den Philippinen über Weihnachten ist die Zahl der Toten auf mindestens 25 gestiegen. 26 Menschen, allen voran Fischer, galten noch als vermisst, wie der nationale Katastrophenschutz am Mittwoch weiter mitteilte. Mehr als 390.000 Menschen in 29 Provinzen des südostasiatischen Inselstaates seien von dem Unwetter außerhalb der Monsunzeit betroffen. Gut 81.000 Menschen mussten demnach ihre Häuser verlassen und in Evakuierungszentren Zuflucht suchen.