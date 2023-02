Unglück auf den Philippinen Insassen eines neben Vulkan abgestürzten Flugzeugs tot geborgen

Die Cessna 340 war am Samstag kurz nach dem Start vom Radar verschwunden, als sie gerade über den rund 2460 Meter hohen Mayon flog. Sie war auf dem Weg vom Bicol International Airport in die Hauptstadt Manila. Versuche, mit Militärflugzeugen das Wrack in dem unwegsamen Gelände zu erreichen, waren zuvor mehrmals gescheitert.