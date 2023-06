6,2 auf der Richterskala Tiefes Erdbeben trifft die Philippinen

Ein tiefes Erdbeben hat auf den Philippinen für Erschütterungen gesorgt. Das Beben der Stärke 6,2 ereignete sich am Donnerstagmorgen in der Nähe von Hukay etwa 120 Kilometer unter der Erdoberfläche, wie die US-Erdbebenwarte mitteilte. Hukay liegt etwa 140 Kilometer von der Hauptstadt Manila entfernt. Beben in der Tiefe sind oft weithin spürbar, haben aber weniger Potenzial, größere Schäden zu verursachen.