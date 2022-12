Korrektur der Opferzahlen Überschwemmungen an Weihnachten – 29 Tote auf den Philippinen

Nach Überschwemmungen durch Starkregen im Süden und Osten der Philippinen ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 29 gestiegen. 25 weitere Menschen würden vermisst, teilte die Behörde für Katastrophenschutz am Mittwoch mit. Fast 400 000 Menschen sind von den Überflutungen am Weihnachtswochenende betroffen, mehr als 86 000 seien noch immer in Notunterkünften. Fast 1200 Häuser wurden zerstört, Abschnitte von mehr als 120 Straßen sowie zwölf Brücken seien zudem beeinträchtigt. Einige Gebiete seien noch immer ohne Strom- oder Wasserversorgung.