Veruntreuung in den USA : Uni-Professor verprasst 190.000 Dollar in Stripclubs - dabei war es Forschungsgeld

Philadelphia Ein Uni-Professor soll in den Vereinigten Staaten Geld veruntreut haben, das eigentlich für ein Forschungsprojekt der Marine vorgesehen war. Der Mann hat die Hochschule mittlerweile verlassen – und einen Teil zurückgezahlt.

Ursprünglich war das Geld für ein Forschungsprojekt der US-Marine vorgesehen – am Ende landeten die 190.000 Dollar fast vollständig in den Händen von leicht bekleideten Frauen. Ein Professor der Drexel Universität in Philadelphia hat über Jahre immer wieder Teile von Forschungsgeldern abgezwackt und privat ausgegeben. Das meiste davon landete in einem Stripclub, berichtet unter anderem der „Philadelphia Inquirer“.