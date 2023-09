Anklage nach tödlichen Polizeischuss fallengelassen Gruppen von Jugendlichen plündern Läden in Philadelphia nach Gerichtsurteil

In der US-Stadt Philadelphia sind am Dienstagabend (Ortszeit) diverse Läden geplündert worden. Gruppen von Jugendlichen seien am Abend nach Ladenschluss durchs Zentrum gezogen, hätten dort in den Geschäften gestohlen und Schäden hinterlassen, berichteten örtliche US-Medien mit Verweis auf die Polizei der Ostküsten-Metropole.