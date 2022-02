Bergregion von Rio de Janeiro : Mindestens 23 Tote durch Regen und Erdrutsche

Petrópolis Starker Regen im von deutschen Einwanderern geprägten Petrópolis in den Bergen hinter Rio führt zu Erdrutschen und Überschwemmungen, über 20 Menschen sterben. 2011 waren bei einer Unwetterkatastrophe in der Region mehr als 900 Menschen ums Leben gekommen.

Nach heftigem Regen und Erdrutschen ist die Zahl der Toten in der Bergregion von Rio de Janeiro auf mindestens 23 gestiegen. Dies berichtete das brasilianische Fernsehen am Dienstagabend (Ortszeit). Demnach wurden die Leichen gefunden, nachdem der Pegel im überschwemmten Stadtzentrum von Petrópolis gesunken war.

„In Moskau habe ich von der Tragödie erfahren, die sich in Petrópolis ereignet hat“, schrieb der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro auf Twitter, der am Dienstag zu seinem Besuch in Russland angekommen war und am Mittwoch den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen soll.