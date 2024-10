Delikatesse und wichtige Nahrungsquelle Peru feiert schnell wachsendes Meerschweinchen

Meerschweinchen sind in den Anden heimisch und werden in Peru, Bolivien, Ecuador und Kolumbien gezüchtet – Gebiete, über die sich vor fast 500 Jahren das Reich der Inka erstreckte. Nach offiziellen Zahlen gibt es mehr als 25 Millionen Meerschweinchen in Peru. Die Tiere sind in dem südamerikanischen Land derart populär, dass die Behörden den zweiten Freitag des Oktobers zum landesweiten Tag des Meerschweinchens erklärt haben, um noch weiter zum Verzehr der Nager anzuregen. Wanderungsströme von den Anden brachten die Tradition des Meerschweinchenverzehrs im 20. Jahrhundert auch an die Pazifikküste des Landes.