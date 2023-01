Steinwürfe und Tränengas Proteste in Peru weiten sich landesweit aus – 45 Todesopfer

In Peru haben sich die Demonstrationen gegen die Regierung am Freitagabend (Ortszeit) weiter auf das ganze Land ausgeweitet. In der Hauptstadt Lima filmte ein lokaler Fernsehsender, wie mit Glasflaschen und Steinen bewaffnete Demonstranten mit Polizeibeamten zusammenstießen, die wiederum Tränengas einsetzten. Auf den Straßen brannten mehrere Feuer. In der südlichen Region Puno griffen etwa 1500 Demonstranten eine Polizeistation in der Stadt Ilave an, wie Innenminister Vicente Romero Fernández gegenüber den Medien erklärte. Laut einem Bericht des peruanischen Ombudsmannes sollen landesweit etwa 58 Menschen bei den Demonstrationen verletzt worden sein.