Erster Fall seit 1936 : 77-Jähriger stirbt durch Känguru-Attacke

Perth In Australien ist ein Mann Opfer eines Känguru-Angriffs geworden und getötet worden. Der 77-Jährige habe das Känguru aus Haustier gehalten und sei offenbar von diesem attackiert worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Tier musste erschossen werden.

Verwandte hätten den Senior am Sonntag schwer verletzt auf seinem Grundstück in Redmond 400 Kilometer südöstlich von Perth gefunden. Das Beuteltier habe die Sanitäter bedroht und nicht an den Verletzten herangelassen. Beamte hätten es schließlich erschossen. Der 77-Jährige starb noch an Ort und Stelle. Es war der erste bekannte Todesfall dieser Art seit 1936.