Schütze tot Mehrere Verletzte durch Schüsse an Highschool in Iowa

Das teilte die Polizei in der Stadt Perry am Donnerstag mit. Ein aktiver Schütze war an der Schule um 7.37 Uhr am Morgen gemeldet worden. Sieben Minuten später trafen die ersten Polizisten ein, wie der Sheriff des Bezirks Dallas County, Adam Infante, mitteilte. Die Beamten hätten mehrere Menschen mit Verletzungen vorgefunden, sagte er. Wie viele Betroffene es gab und in welchem Zustand sie sich befanden, dazu machte er zunächst keine Angaben.