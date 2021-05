Aliens oder Militärobjekte? : USA legen bislang geheime Erkenntnisse zu Ufos vor

Washington Gibt es außerirdisches Leben? Unter uns oder werden wir nur „von oben“ beobachtet? Ufo-Fans in aller Welt erhoffen sich Aufklärung durch einen US-Bericht, der im Juni veröffentlicht werden soll. Darin sollen bislang geheime Forschungen des Verteidigungsministeriums offengelegt werden.

Selbst der frühere US-Präsident Barack Obama hat die Gerüchteküche angeheizt. "Über Aliens gibt es einige Dinge, die ich hier nicht sagen kann", scherzte Obama Mitte Mai in der "Late Late Show" von Moderator James Corden. "Was wahr ist - und ich meine das ernst - ist, dass es Bilder und Aufnahmen von Objekten im Himmel gibt, von denen wir nicht genau wissen, was sie sind, und bei denen wir nicht erklären können, wie sie sich bewegen."

Das US-Verteidigungsministerium forscht schon seit Jahrzehnten im Geheimen über unbekannte Flugobjekte, oder unidentifizierte Luftraum-Phänomene (UAP), wie es das Pentagon nennt. Der Kongress ordnete im vergangenen Jahr eine Offenlegung von Teilen der Erkenntnisse an. Während in den kommenden Wochen eine Kurzfassung des Berichts öffentlich gemacht wird, erhält der Kongress auch eine längere Fassung mit weiterhin klassifizierten Informationen.

Außerdem könnten viele Variablen den Piloten bei seiner Wahrnehmung täuschen, etwa die Geschwindigkeit seines Flugzeugs, Spiegelungen des Sonnenlichts oder das Wetter. So kann ein Objekt, dass sich in Wirklichkeit langsam fortbewegt, sehr schnell erscheinen.

Deswegen ist das Pentagon auch so verschlossen bei seiner Ufo-Forschung: Sollte ein neuartiges Objekt tatsächlich von einem anderen Land stammen, wollen die US-Militärs nicht offenlegen, was sie darüber wissen oder nicht wissen. Zumal das wiederum Rückschlüsse auf die US-Fähigkeiten ermöglichen würde, solche Objekte zu orten und zuzuordnen.

Luis Elizondo, der in dem Pentagon-Ufo-Programm arbeitete, sagte dem Sender ABC kürzlich, einige der gesichteten Objekte würden "alles übertreffen, was wir in unserem Inventar habe". "Wir wissen: Was auch immer das in unserem Himmel ist, es ist echt. Die Frage ist, was ist es?"