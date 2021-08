Hintergründe unklar : Schüsse nahe Pentagon – US-Verteidigungsministerium abgeriegelt

Das Pentagon von oben (Archiv). Foto: AFP/STAFF

Washington In der Nähe des US-Verteidigungsministeriums in Washington sind am Dienstag Schüsse gefallen. Das Pentagon wurde abgeriegelt.

Mindestens eine Person sei verletzt worden, erfuhr die Nachrichtenagentur AP aus informierten Kreisen. Über ihren Zustand war zunächst nichts bekannt. Das Pentagon wurde abgeriegelt.

Die Schüsse fielen an einem Bussteig an der U-Bahn-Station des Pentagons, wie die Pentagon Force Protection Agency mitteilte, die für den Schutz des Verteidigungsministeriums zuständig ist. U-Bahn-Züge wurden wegen des Polizeieinsatzes umgeleitet.

Die Hintergründe waren unklar. Ein AP-Reporter vor Ort hörte, dass mehrere Schüsse abgefeuert wurden.

